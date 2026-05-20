韓国を訪問していた高市総理大臣は20日昼前、帰国の途につき、午後、今の国会で初めての党首討論に臨みます。野党各党のトップとの論戦の見通しについて、国会記者会館から中継です。木村大久記者：今回は、過去最多の6人が討論に立ちますが、中東情勢を踏まえ、高市総理が編成を指示した補正予算案など、経済対策が大きなテーマとなります。高市総理は午前10時40分頃、韓国の大邱（テグ）空港を出発しました。帰国後に党首討論に