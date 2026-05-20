19日、参議院法務委員会において、立憲民主党の石橋通宏議員が、外国人労働者の受け入れなどについて平口洋法務大臣を追及した。【映像】「委員長」が「大臣」を注意した瞬間（実際の様子）石橋議員は、日本の産業やサービスを支える外国人労働者が257万人を超えている現状を挙げ、今後のさらなる増加を見据えた政府の受け止めを質した。これに対し、平口法務大臣は視線を書類に落としたまま答弁を開始。在留外国人が412万人