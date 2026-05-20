女優玉城ティナ（28）が20日、東京・渋谷区のMIYASHITA PARKで行われた「weamondz×Tina Tamashiroローンチ発表会」に出席した。amondzは韓国のジュエリーECプラットフォームで、weamondzは玉城がデザインを手がけるジュエリーライン。ジュエリーデザインは初挑戦。「いくつになっても初めてのことはうれしい。不安もあったけど、自分の好きな物を投影できるのはうれしい」と喜びを示した。コンセプトは、あいまいさ、自分らしさ。