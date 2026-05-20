Snow Man阿部亮平（32）が20日、都内で行われた「ベンチャーサポートアンバサダー就任記者発表会」に登壇した。阿部は就任にあたり、自身の名前が入った特注の名刺を贈呈された。通常の名刺の何倍もの大きさに思わず「でっか！」と目を丸くして驚き「まずはこの名刺が入る名刺入れを買うところから…。自分の名前がしっかり入った名刺があるのが感慨深いです」と感謝。「肩書のところに『ベンチャーサポートアンバサダー』と入って