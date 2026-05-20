新潟県含む北陸地方のことしの夏は平年より気温が高くなりそうです。新潟地方気象台が19日に発表した北陸地方の3か月予報によりますと、向こう3か月は、暖かい空気に覆われやすいため気温が高い見込みです。降水量はほぼ平年並の予想です。月別の予想です。【6月】期間の前半は、天気は数日の周期で変わるでしょう。期間の後半は、平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。【7月】平年と同様に曇りや雨の日が多いでしょう。【8月