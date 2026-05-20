閉校が決まっている佐渡市の看護専門学校で、看護の道を目指す学生にナースキャップを授ける「戴帽式」が行われました。佐渡看護専門学校は少子化などで定員割れが続き運営が難しくなったため、募集を停止していて、2028年の3月に閉校することが決まっています。看護師を目指す2年生にナースキャップを授ける「戴帽式」。1年生がいないことから今回が最後となります。【看護師を目指す学生】「後輩がいないというのが