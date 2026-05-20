北越高校の生徒など21人が死傷したバス事故で福島県警は20日、逮捕された運転手の自宅に家宅捜索に入りました。福島県の磐越道で6日、北越高校の男子ソフトテニス部員 20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突。高校3年生の稲垣尋斗さん（17）が死亡し20人が重軽傷を負いました。バスを運転していた胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）が、過失運転致死傷の疑いで逮捕されています。20日、福島県警は若山容