GENSEN HOLDINGSは、大江戸温泉物語 長崎ホテル清風を「大江戸温泉物語Premium 長崎ホテル清風」として4月29日にリニューアルオープンした。客室は全室を「和色」をテーマにした和モダンの内装に改装し、霞千草、土山吹、東雲青藤の3種類のデザインを採用した。プレミアムラウンジを新設し、どの席からも長崎の夜景を楽しめる設計とした。ソフトドリンクやビールなどのアルコール類を無料で提供する。大浴場は最上階と3階の2か所に