日本航空（JAL）は、GEエアロスペースとボーイング787型機のアビオニクス・システムサポートを対象とした10年間の整備・オーバーホール契約を締結した。契約はオーストラリア・ブリスベンのGEエアロスペース施設で調印された。GEエアロスペースが日本の航空会社とアビオニクス・システムのカスタマーサポート契約を結ぶのは今回が初めて。GEエアロスペースのブリスベン整備拠点が、JALグループが運航するボーイング787型機のアビオ