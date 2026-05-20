今年100回目を迎えた「国展」の名古屋での展覧会が開かれています。会場の愛知県美術館ギャラリーには、「創作の自由」をモットーにしている美術団体・国画会の会員らの絵画や彫刻など、およそ370点が展示されています。全長約2mを超える巨大なクワガタの作品は、ダンボールのパーツを細かく組み合わせて、足もリアルに再現されています。岐阜県恵那市出身の成田淑恵さんは、名古屋の街に現れた空