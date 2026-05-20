俳優の高橋英樹が19日に自身のアメブロを更新。妻が関西から買ってきた土産で夕食を楽しんだことを報告した。この日、高橋は朝に「お早う！健康ごはん」というタイトルでブログを更新し「今日は奥さんが関西に行きますので早目の朝ごはんでした」と報告。焼きサンドや新玉ねぎ汁、サラダなどが並んだ朝食の写真を公開し「新玉ねぎ汁もアツアツで美味しい！！」とコメントした。同日の夜には「夜ごはんは551と機内食みやげ」という