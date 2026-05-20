錦帯橋の世界文化遺産登録に向け機運醸成を図ろうと、若者に人気の著名人を招いたセミナーが来年2月に開かれることになりました。これは錦帯橋の世界遺産登録を目指す官・民の協議会できのう（19日）、報告されたものです。世界遺産登録に向けては、国内の候補となる「暫定リスト」に入る必要があります。暫定リストは現在4件あります。このうち「飛鳥・藤原の宮都」がことし夏、世界遺産に登録されれば暫定リストは3件に減