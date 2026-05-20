2023年に史上最年少となる26歳2か月で当選した兵庫県芦屋市の高島崚輔市長の講演会が山口市で行われました。講演会は山口青年会議所が開きました。髙島崚輔市長は2023年5月の芦屋市長選挙で初当選、当時26歳2か月と、史上最年少での就任でした。東京大学を退学し、アメリカのハーバード大学に進学した経歴を持つ髙島市長、訪れたおよそ200人に海外での経験談や自身の考え方を話しました。（髙島崚輔