立石は初打席、初球ヒットとしっかり結果を残した（C）産経新聞社阪神は5月19日に行われた中日戦（倉敷マスカットスタジアム）に4−2と勝利。黄金ルーキーのデビュー戦となったことも大きく注目を集めた。ドラフト1位ルーキーの立石正広は昇格即「6番・左翼」でスタメン出場。【動画】本当にえぐいな…プロ初安打をマークした立石の打撃シーン注目の二回先頭のプロ初打席。相手先発左腕、金丸夢斗の直球をしっかり捉え、中