W杯選出が決まったネイマール。しかし、彼のサプライズはブラジル国内で非難轟轟となっている(C)Getty Images重宝すべきは経験か、はたまた知名度か。現地時間5月18日に正式発表となった北中米ワールドカップ（W杯）に向けたブラジル代表メンバーが波紋を呼んでいる。【動画】衝撃のぽっちゃり体型 波紋を広げているネイマールの近影をチェック名将カルロ・アンチェロッティの下、史上最多6度目の世界制覇を目指す“王国”は、