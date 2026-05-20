気象庁によりますと20日午前11時46分ごろ、地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度5強を観測したのは、与論町、震度5弱を観測したのは、知名町、震度4を観測したのは、天城町、和泊町、震度3を観測したのは、瀬戸内町、徳之島町、伊仙町、名護市、うるま市、国頭村、大宜味村、今帰仁村、本部町、恩納村、北谷町、西原町、伊平屋村、伊是名村となっています。震源地は沖縄本島近海。震源の深さは50キロ。地