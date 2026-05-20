栃木県上三川町で住人の女性が殺害され、20代の夫婦と少年4人が逮捕された強盗殺人事件で、6人が事件当日、高速道路のサービスエリアで事件の打ち合わせをしていたとみられることがわかりました。栃木県上三川町の住宅で富山英子さんが殺害された事件では、強盗殺人の疑いで指示役とみられる竹前海斗容疑者、妻の美結容疑者と、実行役とみられる高校生の少年4人が逮捕されています。6人は事件当日に一度集まっていたことがわかって