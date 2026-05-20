「Google I/O 2026」で、AlphabetとGoogleのCEOを務めるスンダー・ピチャイ氏が講演を行い、Googleの処理するトークン量が猛烈な勢いで増え、直近の2026年5月には月間3200兆トークンに到達していることを明らかにしました。Google I/O 2026: Sundar Pichai’s opening keynotehttps://blog.google/innovation-and-ai/sundar-pichai-io-2026/Google I/O '26 Keynote - YouTubeピチャイ氏は、学生が期末試験に向けてGeminiで準備をし