日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２０日、大手学習塾の元講師が教え子になりすまし“替え玉受験”した事件を報じた。元講師は教え子になりすまし英検２級を受験。合格し、教え子はその成績が採用され近大にいったんは合格した。元講師は出願時に自身と教え子の顔写真を合成したものを使用していたが、大学の学生証にもその合成写真が使われ、異変に気づいた家族が大学側に申告して