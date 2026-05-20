俳優・水野美紀とブロードウェイ在住のクリエイター、ＩＴ実業家らが結集して設立された演劇プロジェクト会社「ＡＯＣ（オールアウトチャレンジ）」プロデュースの舞台「礎の響＜天下の分け目に立つ者＞−ＴｈｏｓｅＷｈｏＳｔａｎｄａｔｔｈｅＤｉｖｉｄｅ−」（８月５日〜１６日、東京芸術劇場シアターウエスト）が上演されることが２０日、分かった。今作はセリフに頼らないノンバーバル（非言語）演劇