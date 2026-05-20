元サッカー日本代表の鈴木啓太氏（４４）の妻で２児の母、モデルで女優の畑野ひろ子（５０）が、韓国での最新ショットを公開した。畑野は１９日、自身のインスタグラムを更新。「韓国ロケ＠ｓｔｏｒｙ＿ｌｏｖｅ４０」と記し、雑誌の撮影で訪れた韓国でのオフショットをアップした。この投稿には「ひろ子さん格好良いです」のコメントのほか、３児の母でモデルでタレントの近藤千尋らから「いいね」が寄せられた。畑野