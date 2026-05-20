◆ベルギー１部・プレーオフ２▽第９節ゲンク０―０アントワープ（１９日、セゲカ・アレナ）ゲンク所属の日本代表ＭＦ伊東純也は先発出場し、後半４５分までプレー。試合は２戦連続でスコアレスドローに終わった。Ｗ杯メンバーに選出された伊東は、この試合でもキレのある動きを見せた。前半６分、中央でボールを受けるとドリブルで運び、切り返しから左足シュート。これはＧＫの正面を突いた。９分にゲンクはＦＷビバウド