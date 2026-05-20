１９日に放送されたテレビ朝日系「ロンドンハーツ」では、収録後に驚きの事実が判明した。この日は「お母さん言いたい事があって東京まで来ました」と題して、たくろう・木村ばんどの母、ニッポンの社長・ケツの母、ちゃんぴおんず・日本一おもしろい大崎の母が登場した。大崎の家は、故郷・長崎から父親も登場。若々しい姿に驚きの声も上がったが…。番組では収録後の様子も放送。田村淳が本番でイジッた大崎の父にあいさ