モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が19日、自身のインスタグラムを更新。“19号車の日”のブルーのコスチューム姿を披露した。「#19号車の日みんな写真いっぱい載せてね」とつづり、スーパーGTのGT500クラスに参戦する19号車「TGRTEAMWedsSportBANDOH」のレースアンバサダーユニット「WedsSportRacingGals」のブルーのコスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「