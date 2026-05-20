あの頃、おばあちゃんたちの間で「紫色の髪」が流行した理由を、現役美容師が独自の視点で分析します。「髪を紫色に染めたおじいちゃん」をたまに見かける理由についても解説します。（現役美容師・ライター操作イトウ）なぜおばあちゃんは髪を紫色に染めるのか？皆さんは、髪を「鮮やかな紫色」に染めたおばあちゃんを見かけたことはありますか？現役美容師である筆者の肌感覚では、「紫ヘアのおばあちゃん」は昭和末期〜平