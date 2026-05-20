田久保真紀被告静岡県伊東市の監査委員は20日までに、偽の卒業証書を市議会議長らに示したなどとして在宅起訴された前市長の田久保真紀被告（56）を巡り、議会解散に伴う市議選や市長選の費用計約8220万円を支払わせるよう市民団体が求めた住民監査請求を受理した。18日付。今後、関係者の聞き取りが行われる。請求人代表の関川永子さんは取材に「市政を顧みず、保身に走った。自身の対応を見直してもらいたい」と話した。市