◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）１０日目の取組で土俵下に転落した西幕下３５枚目・夢之富士（伊勢ケ浜）の現在の状況を、部屋付きの楯山親方（元幕内・誉富士）が説明した。夢之富士は１０日目の取組で寄り倒された際に、土俵下に転落。後頭部を強く打ちつけたと見られ、起き上がることができず、館内が騒然となった。その後はストレッチャーで、相撲診療所へ運ばれた。楯山親方は前日に病院を受診した後