アーセナルが22年ぶりのプレミアリーグ優勝に導いたミケル・アルテタ監督の功績を称えた。19日、クラブ公式サイトが伝えている。19日に行われたプレミアリーグ第37節でマンチェスター・シティがボーンマスと1−1と引き分けたことで、最終節を残して首位アーセナルと2位マンチェスター・シティの勝ち点差が「4」となり、1試合を残してアーセナルのプレミアリーグ優勝が決定。アーセナルは2003−04シーズン以来、22年ぶり4度目の