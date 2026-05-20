「パドレス−ドジャース」（１９日、サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手が三回の第２打席で四球を選んだ。打席中には元同僚の内角攻めに固まり、右腕を見つめ続けるシーンもあった。再びエンゼルス時代の元同僚・キャニングとの対戦。初球のカーブを見逃した大谷。２球目の内角フォーシームは懐に飛び込んできた。これに体を引いてよけた直後、同じ姿勢のまま固まり、マウンドの右腕を見つめ続けるシーンがあった。３