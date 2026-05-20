2026年5月の新作5品まとめ(5月19日発売予定)本記事ではミニストップで5月19日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、「天空の抹茶®」を使用したこだわりの抹茶スイーツを中心に、大麦入りおにぎりやお弁当の食事メニューなど、和の味わいを手軽に楽しめるラインナップで商品が登場しています。ミニストップ2026年5月の新商品まとめ本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットス