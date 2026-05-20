エス・エム・エスは5月19日、「自身の終活に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年3月13日〜3月20日、全国の60歳以上の男女11,528名を対象にインターネットで行われた。○60歳以上の約3割が「おひとり様」と自認あなたは現在「おひとり様(死後、身近に頼れる人がいない状態)」だと感じていますか?または近い将来に「おひとり様」になると感じていますか?60歳以上の約3割が死後、身近に頼れる人がいない「おひとり様」である