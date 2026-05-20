日清オイリオグループは19日、本社で26年3月期(25年度)の決算説明会を開催した久野貴久社長(写真)は中期経営計画「Value UpX」初年度で、増収減益の着地となった25年度を振り返り、「成長けん引領域は堅調に実績を積み上げている」と、カカオ代替需要や化粧品市場の油脂需要の拡大を評価した。一方で、「国内油脂･油糧事業は収益性と効率性における課題を改めて認識している」と総括した。26年度は中計の再始動の年と位置付け、「