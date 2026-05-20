タルト専門店「キル フェ ボン」は、2026年6月1日から全12店舗で、夏メニューの販売を開始する。旬のさくらんぼやマンゴー、メロン、桃など夏の果実を使ったタルトが順次登場する。夏メニューでは新たに約14種(※店舗限定も含む)のタルトを用意した。【キルフェボン 夏の新作タルト10品の画像はこちら】※記事中の価格はいずれも税込表記。◆「特選 “佐藤錦”のタルト」はじける食感と、甘酸っぱく爽やかな味わいの“佐藤錦”をふ