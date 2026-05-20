【SVD Sniper Rifle Ultra Grade (AEG)】 6月11日 発売予定 価格：39,800円 EMG JAPAN (KA)は、King Arms製造の電動ガン「SVD Sniper Rifle Ultra Grade (AEG)」を6月11日に発売する。価格は39,800円。 本商品は黒い樹脂製のハンドガードとストックを装備した後期生産型SVDをモデルアップした電動ガン。実銃同様のスチールプレスとダイキャストパーツを組み