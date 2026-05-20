運動は毎日続けるから結果が出る。それは知ってます。でも楽しいことがないとモチベーションが続かない…。ならば、ぬいぐるみと一緒に体を動かすのはいかが？ MUGYUUUSは420gの重さがあるぬいぐるみで、トレーニングはもちろん、“ながらエクササイズ”の相棒としても有能。かわいさに癒されつつ、レッツ運動！太ももに挟んでスクワット、下半身の引き締めにMUGYUUUSを太ももにしっかり挟み、手を胸の前でクロスさせ、ゆっくりス