【超獣機神ダンクーガ+断空剣オプションパーツセット】 5月発売予定 価格：15,180円 アオシマは「超獣機神ダンクーガ+断空剣オプションパーツセット」を5月に発売する。価格は15,180円。 本商品はTVアニメ「超獣機神ダンクーガ」の主役メカ「ダンクーガ」のプラモデル。強化ウイング、断空剣を装備したプロポーションにこだわった商