資料 東京商工リサーチは2026年5月15日、2025年１月から12月に新しく設立された法人についてまとめました。 四国では新しく2470社が設立されましたが、2024年に比べて68社少なく、2年連続で減少しました。 一方、倒産した法人は219社と2020年以降で最も多くなり、休廃業・解散を合わせた「退出企業」は1616件と過去2番目に多くなりました。 全国では2025年の新設法人が過去最多（15万7011社）となり、2022年に