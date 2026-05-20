福岡県久留米市の山林で起きた火災は20日、一夜明けて消火活動が再開されましたが、鎮圧には至っていません。■安部光慶カメラマン「出火から24時間がたちましたが、山からは煙が上っているのが確認できます。」久留米市山本町耳納の火災現場では、20日午前6時ごろから消火活動が再開されました。焼失面積は19日午後7時時点で、およそ4700平方メートルに広がっています。20日は地上での放水のほか、消防のヘリ2機が消火にあ