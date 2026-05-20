近畿は今日20日夕方から広く雨となり、帰宅時間帯(16時〜)は雨具が必要です。明日21日も雨の一日で、激しい雨や雷雨になる所があるでしょう。湿度が高く熱中症リスクが高まるため、こまめな水分補給をしてください。近畿の梅雨入りはまだ先の見通しですが、来週にかけてはくもりや雨の日が多くなるでしょう。今日20日は南から雨エリア広がる帰宅時間帯は雨具を熱中症にも警戒今日20日は、日本の南の海上に延びる前線が夜にかけ