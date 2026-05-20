この先5月21日(木)〜6月2日(火)は、九州から東北でたびたび雨が降るでしょう。21日(木)は中国地方や北陸、東海、関東甲信で警報級の大雨となる恐れがあります。関東で日々の気温差が大きく、東京都心では22日(金)は最高気温が17℃と薄着ではヒンヤリしそうです。21日〜29日はたびたび雨21日(木)は前線上の低気圧が本州付近を通過する予想です。九州から東北にかけて広く雨や雷雨で、激しい雨の降る所があるでしょう。中国地方や北