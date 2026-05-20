黄金ルーキーが一軍デビュー戦でいきなりプロ初安打を放った。【もっと読む】阪神・立石正広、何度も故障を招く根本原因阪神ドラフト1位の立石正広（22=創価大）が19日に一軍初昇格。中日戦に「6番・左翼」でスタメン出場すると、二回先頭の第1打席で、中日・金丸の初球の直球を中前にはじき返した。広島、日本ハムの3球団が1位で競合。鳴り物入りで阪神に入団したものの、度重なる故障で出遅れていた。まずは1月の新人合