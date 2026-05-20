麻辣燙チェーン「楊国福」の福岡店で列をつくる人々。若い女性客の姿が目立つ。（福岡＝新華社配信）【新華社瀋陽5月20日】日本の交流サイト（SNS）で、中国発の「麻辣燙（マーラータン）」がたびたび話題になっている。東京や大阪では、中国東北部で広く親しまれているタイプの麻辣燙店が相次いでオープン。黄色い看板を掲げたチェーン店には若い女性客が集まり、スマートフォンを手に料理を撮影する姿が目立