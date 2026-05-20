シンガー・ソングライターの加藤ミリヤが19日放送のテレビ朝日系『夫が寝たあとに』（毎週火曜深0：15）に出演。無痛分娩の体験を赤裸々に語った。【写真】「幸せそう」わが子を抱きしめる2ショットを公開した加藤ミリヤ ※7.8枚目加藤は2019年4月に結婚と第1子の妊娠を発表。同年6月に第1子男児を出産し、現在では3人の男児を育てるママとしての一面を持つ。藤本美貴から3人の出産方法を問われると、「全員違う産み方になっ