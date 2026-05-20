キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が18日、自身のインスタグラムを更新。「先週末はけっこう全力バタバタ（笑）そんな時のお出かけはワンピースが大活躍！」と書き出し、3パターンのワンピースコーデを披露した。【写真】「シンプルで上品だね！」「色も綺麗ですね」安藤優子のワンピース“おでかけコーデ”3選「すこしあらたまったお席へ」出かけた日は、ホワイト系の「エクリューの半袖ワンピース」をセレクト。ワ