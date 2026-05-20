6月1日から始まるNHK夜ドラ『ミッドナイトタクシー』（後10：45）の取材会が20日、都内で行われ、毎週登場するメインゲストが発表された。【写真】青いワンピースを着てさわやかにほほえむ古川琴音物語の舞台は、夜の東京を走る1台のタクシー。ハンドルを握るのは、29歳のタクシードライバー・蘭象子（古川）。象子は、取り立ててじょう舌でもなく、特別な気配りができるわけでもないが、タクシーに乗った人々は、後になってそ