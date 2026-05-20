記者会見する国民民主党の古川国対委員長＝20日午前、国会国民民主党の古川元久国対委員長は20日の記者会見で、自民党幹部から国民民主の連立政権入りを期待する声が相次いでいることについて、慎重姿勢を示した。「『数が足りないから協力してくれ』というものに乗るつもりはない」と述べ、重い大義が必要になると主張した。政策ごとに協力し、予算や法律に党の考え方が反映された場面もあったとして「今のところ、それを超え