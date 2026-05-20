元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が、19日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。息子の衝撃行動を明かした。番組は「男の子ママの悩み」の特集で、辻と、内田恭子、高城亜樹、hitomiがゲスト出演。シソンヌ長谷川忍も参加した。司会の上田晋也は男女の子供で「遊びは違うよね」と説明。「“戦いごっこ”とかがエンドレスに」と語り、共演者も納得した。長女（18）長男（15）二男（13