「行方不明だったお気に入りが見つかり完全にハイ」【動画】完全にハイ状態！？ ピカチュウのぬいぐるみをくわえて無心で「けりけり」そんなコメントが添えられた動画が話題です。写っているのは、サバトラ猫の「まいたけ」さん（5歳・男の子）。クッションの上に座り、「ポケットモンスター（ポケモン）」に登場する人気キャラクター・ピカチュウのぬいぐるみの片手をくわえながら、後ろ足をもみもみしています。飼い主さんのコメ