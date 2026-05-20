四川省広漢市の三星堆博物館で18日、三星堆博物館と雲崗研究院の共同主催による「雲崗石窟：北魏平城時代からの世界文化遺産」特別展が開幕した。特別展は10月31日まで開催される予定。新華網が伝えた。今回の特別展では、石刻像や陶器、金器、ガラス器、銅器、大型高精度3Dプリンタによる複製品など各種展示品120点（組）以上が集められ、「皇室の石窟」「文明の華麗な足跡」「保護と継承」という三つのテーマで構成され、雲崗石