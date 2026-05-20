「食いしん坊はこうやって1回で2枚のピザを焼くんだよ ナイショだよ」【写真】なるほど〜！これだと効率がいいですねこんなひと言とともに2枚のピザを一度に天板で焼く方法が「X」に投稿され、話題を呼んでいます。その方法とは、円形のピザ2枚をそれぞれ半分に切り、半円の直径を長方形の天板の辺に合わせて焼く、というもの。その発想力を称える声が届いています。「どこぞの中高一貫校の入試数学に出てきそう」「天才ですか